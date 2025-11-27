ニューストップ > スポーツニュース > バレーボールニュース > 奈良ドリーマーズが福池凌太の退団を発表 バレーボールキング 奈良ドリーマーズが福池凌太の退団を発表 2025年11月27日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 奈良ドリーマーズは26日、福池凌太の退団を発表した 今シーズンのVリーグ男子での出場はなかった なお、退団理由などについては明かされていない 記事を読む おすすめ記事 「かっこよすぎて惚れました」ロッテ・西川史礁が先輩からのプレゼント明かす ファンも驚きの声「渡し方もイケメン」 2025年11月27日 15時0分 「サムライトルーパー」完全新作、『鎧真伝サムライトルーパー』より迫力の特別先行映像第3弾＆戦闘カットが公開 2025年11月25日 21時0分 巨人が松本剛獲得を発表 日本ハムから国内FA 2025年11月26日 16時23分 WEST.藤井流星、オシドラ『ぜんぶ、あなたのためだから』主演 悲劇の“新郎”が七五三掛龍也“カメラマン”とタッグ 2025年11月27日 5時0分 西武ドラ1・小島 明大同期の日本ハム1位大川撃ち誓う「プロの世界では打ち砕きたい」 2025年11月22日 5時30分