インスタグラムに2.7万のフォロワーを持つインフルエンサーのペイユン・チャン（Pei‐Yun Chung）が、米ニューヨークのレストランで無銭飲食を繰り返し、約1ヵ月の間に少なくとも8度逮捕された末、ついに収監された。米 New York Post や People、New York Times が報じている。【写真】華やかな生活を思わせる、ペイユン・チャンの収監される前の投稿チャン容疑者の無銭飲食行為は数週間前から報告されており、New York Post