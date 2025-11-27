ドル円相場は160円台を意識しながら、円安トレンドは一層鮮明になっている。市場では「どこまで円安が進むのか」という警戒感が広がっているが、現行のファンダメンタルズを踏まえると、この相場上昇はまだ終わりではない。むしろ次のターゲットは165円である可能性が高い。【こちらも】循環取引がAIバブル崩壊を予感させる!? ハイテク株急騰の裏で起きていることは最大の根拠は日米実質金利差の拡大である。表面的な政策金利