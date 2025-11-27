韓国出身の新鋭シンガー・ソングライターのGyubinが、28日に日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」を配信リリースする。楽曲配信とあわせて、同日の夜には日本で撮影された初のミュージックビデオがプレミア公開され、本人によるインスタグラム生配信も行われることが決定した。【写真】キュートな表情！Gyubin「Really Like You (Japanese Version)」ジャケットGyubinは2006年11月28日生まれの18歳。昨年