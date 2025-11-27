南海電鉄は創業１４０周年を記念し、郄島屋との共催で「南海ホークス」の歴史を振り返る特別イベント「南海ホークス展 〜ＬｅｇａｃｙｉｎｔｏｔｈｅＦｕｔｕｒｅ〜」を１２月２６日から郄島屋大阪店で開催すると発表した。「南海ホークス展」の開催に先立ち、１２月３日からは難波駅５、６番ホームで南海ホークス時代の球団歌「南海ホークスの歌」を列車発車メロディーとして使用。初日は５番のりば９時４