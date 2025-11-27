今年のクリスマスは平日ど真ん中。いつでも立ち寄れるセブン-イレブンで手軽にクリスマスケーキの準備をしませんか？「セブン-イレブン クリスマス新商品発表会・試食会」で聞いた、クリスマストレンドと共に、コスパの良いケーキから王道ブランド、人気パティスリー監修ケーキまで揃う、2025年最新のセブン-イレブンのクリスマスケーキをご紹介します。 今年のクリスマスケーキのトレンドは