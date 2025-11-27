◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２７日、東京競馬場大きな不安がひとつ消えた。カランダガン（セン４歳、Ｆ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、芝コースで残り１２００メートル地点からスタート。帯同馬を１５馬身ほど前に置くとゆったりとしたピッチで加速していき、直線入り口で７馬身差まで接近。そのまま馬場の七分どころを馬なりのまま駆け抜け