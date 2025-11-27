タレントの安西ひろこ（４６）が、新事務所に所属することを報告した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「ご報告＆ご挨拶いつも応援して頂きありがとうございます！この度『ＬＩＢＥＲＡ株式会社』に所属することになりました」と伝えた。「多くの方々に支えて頂き新しい道を歩むことを決めました！！これからは大好きな美容！！など新たな分野にも挑戦し成長していきたいと思います」と決意をつづり、「新しい