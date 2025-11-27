三川町で27日午前、住宅1棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。警察と消防は28日も現場で実況見分を行い火事の原因を調べることにしています。午前8時40分ごろ、三川町神花の建設作業員・佐藤純さん（36）の住まいの1階部分から火が出ていると近所の人から119番通報がありました。消防などによりますと、火は通報から5時間以上が経った午後2時すぎにようやく消し止められましたが、この火事で、木造一部2階建て