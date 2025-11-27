27日の笠松競馬10R「グリーンチャンネル開局30周年記念」（ダート1400メートル、7頭立て）で1番人気のヒストリーメイカー（牡11、父エンパイアメーカー）が1着。管理する田口輝彦師（60）は地方競馬通算1000勝を達成した。2002年4月1日の初出走から8532戦目。主な勝ち鞍は2004年、当時G2だったオグリキャップ記念（ミツアキタービン）がある。