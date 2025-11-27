２７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２７銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円１０〜１２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１３銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８０円９４〜９８銭で大方の取引を終えた。