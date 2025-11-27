20人に告白された過去を持つボディビル日本一にも輝いた“イケメン男子高校生”が、家族で住む自宅を紹介した。【映像】広すぎるリビングと10人家族の写真ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。いおうといえば、8人兄弟