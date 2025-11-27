【ソウル＝依田和彩】韓国の趙顕（チョヒョン）外相は２６日に出演した韓国のニュース専門テレビＹＴＮの番組で、日中関係の悪化について「日中間に対立が生じることは北東アジアの秩序にとって望ましいことではない」と述べ、懸念を示した。趙氏は「我が国の外交空間を狭めないよう、双方としっかり協力を進めている」と述べ、韓国政府として日中両国と良好な関係を構築していく姿勢を改めて強調した。日韓関係については「国