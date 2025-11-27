ワシントン条約の締約国会議の委員会で27日二ホンウナギを含むすべてのウナギの国際取引を規制する案について採決が行われ反対多数で否決されました。ウナギの国際取引を規制するかどうかをめぐってはEU＝ヨーロッパ連合がウナギの資源減少を理由に、規制するよう提案しワシントン条約事務局もニホンウナギの稚魚とヨーロッパウナギの稚魚は見分けがつかず、違法に取引されるケースが横行していると指摘していました。一方、日本は