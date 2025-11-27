山梨県道志村の国道で普通乗用車が横転する事故があり、乗っていた3人のうち10代の男性が死亡し、2人が重傷を負いました。【映像】大破した車の損壊部分27日午前3時半すぎ、道志村を通る片側1車線の国道で「車の横転事故」と乗っていた人から119番通報がありました。警察によりますと、普通乗用車が緩やかな左カーブに差し掛かった際、のり面に接触して横転したということです。乗用車には10代から20代の男性3人が乗ってい