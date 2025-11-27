27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午後5時現在は前日比27銭円高ドル安の1ドル＝156円10〜12銭。ユーロは13銭円高ユーロ安の1ユーロ＝180円94〜98銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げに踏み切るとの観測が根強く、日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。市場では「日銀の野口旭審議委員の講演は、外為市場ではさほど材料視されなかった」（外為