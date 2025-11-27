日本と中国の間で緊張が続く中、中国・上海で日本アニメのイベントがあすから開催されます。あすから上海で開催されるのは「バンダイナムコフェスティバル2025」で、きょう、一足早く報道陣に公開されました。今年で3年目のイベントで、ワンピースやウルトラマンなど7つの日本の人気アニメのブースが出展。人気キャラクターの世界観を体験できたり、限定グッズが販売されたりするということです。記者「こちらのブースではオリジナ