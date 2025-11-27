至福ぽんちょが、11月26日にニューシングル「アンチ・ハレーション」をリリース。あわせて、同楽曲のMVが公開された。 （関連：【映像あり】至福ぽんちょ、新曲「アンチ・ハレーション」Shun MurakamiによるMV） “もう一歩が踏み出せない人へ”という想いが込められた本楽曲。MVではメンバーの演奏シーンを中心に、仮面を被った主人公がつまづきながらも、自分らしく輝くことを見つけ