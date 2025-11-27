ニュージーランド航空は、「ブラックフライデーセール」を11月27日から12月5日まで開催する。東京/成田〜オークランド線の往復運賃は、エコノミークラスが109,500円から、プレミアムエコノミーが214,500円から、ビジネス・プレミアが375,500円から。燃油サーチャージや諸税が含まれた総額運賃となる。搭乗期間は2026年6月1日から30日出発まで、一部期間は除外となる。予約クラスはエコノミークラスが「P・K・G」、プレミアム・エコ