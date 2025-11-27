年末に予定されているガソリンの暫定税率廃止に向け政府が段階的に補助金を増額していることを受け、石川県内のレギュラーガソリンの価格は1リットルあたり167円70銭と、3年前の水準にまで値下がりしました。石油情報センターが27日発表した25日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は167円70銭でした。8週連続の値下がりで、2022年5月以来、3年半ぶりの水準となりました。政府は物価高対策の目玉としてガ