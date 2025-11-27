愛知県豊田市の最北端、標高1100メートルの山あいにある1日1組限定の古民家宿「亀甲苑」。築200年の趣ある宿で、名物の“名古屋コーチンひきずり鍋”を求めて遠方から訪れる人が後を絶ちません。8匹の猫と触れ合える癒やしの空間も人気の理由です。 ■標高1100mの“秘境に佇む”築200年の古民家宿 名古屋から車で約2時間。愛知県豊田市の最北端、岐阜県と長野県の県境・大野瀬町にある老舗宿「亀甲苑」。