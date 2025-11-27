兵庫競馬の“有馬記念”とも言われる第６８回園田金盃が２７日、１着賞金３０００万をかけて園田競馬場のダート１８７０メートルで争われた。一番の焦点は兵庫初の無敗３冠馬のオケマル（牡３歳、西脇・盛本信春厩舎、父ニューイヤーズデイ）が初対決古馬の強豪相手にどこまで戦えるかだったが、オディロン（牡６歳、園田・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）の激走の前に２馬身差の２着に敗れ、９戦目で初めて“土”がついた。