司法試験に合格したフリーアナウンサーの山本モナ（４９）が、近影を公開した。２７日にインスタグラムで「試験の直前期は特に小学生男子を遊びに連れていってくれたりおうちで遊ばせてくれたり同じお稽古で一緒に連れて帰るから大丈夫だよ！と言ってくれたり」と記した山本。続けて「何より精神的に大変な時に話を聞いてくれたり励ましてもらったり。そんないつも支えてくれているお友達のみんながお祝いをしてくれ