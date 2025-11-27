通院や入院などにより、思った以上に医療費が高額になってしまったという方はいるでしょう。実は、家計の大きな負担になってしまう高額な医療費を、軽減できる仕組みがあります。それは、「高額療養費制度」です。 高所得者でも利用できますが、「世帯合算」や「多数回該当」を利用すると、さらに負担が軽減されるケースもあります。本記事では、これらの仕組み、利用上の留意点について解説します。 高額療養