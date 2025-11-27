阪急電鉄はこのほど、２０２６年１月から大阪梅田駅のリニューアル工事に着手すると発表した。駅設備の充実やゆとりあるコンコース空間を実現するために３階コンコース・ホームをリニューアル。各線の列車停止位置を十三側に約１４メートル移動させる（車両１両は約１９メートル）。同年１月頃から神戸線、春頃に宝塚線、秋頃に京都線で実施される。また同年春頃からは、茶屋町口改札口において、バリアフリー化に向けてエレベ