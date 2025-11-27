モデルのラブリ（３６）が２７日、インスタグラムを更新。３６歳の誕生日に、第２子の妊娠を報告した。この日、３６歳の誕生日を迎えたラブリは「本日３６歳を迎えました。たくさんのお祝いのメッセージ、本当にありがとうございます」と感謝。続けて「そして皆さまにご報告です。このたび第二子を授かり、現在妊娠５ヶ月の安定期に入りました」と、お腹がふっくらしている自身の写真をアップし妊娠を伝えた。また「５歳の娘