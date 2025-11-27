タレントの村重杏奈（27歳）が、11月26日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。「あのちゃんとか何を言い出すかわからないじゃないですか。そこがすっごいうらやましいんです」と語った。自らを“芸能界の太陽”と自認する村重杏奈は、公私ともに太陽キャラだが、芸能界で求められているのは「極度の人見知りとか趣味が変わっている」人ではないかと考えており、「たとえば、あのちゃんとか何を言