水素燃料電池とリチウムイオンバッテリー、バイオディーゼルによる世界初のハイブリッド型電気推進システムを搭載した水素燃料旅客船「HANARIA（ハナリア）」が神戸港（神戸市）にこのほど入港、27日、記念のセレモニーが停泊中の船内で開かれた。同システムの水素燃料旅客船が神戸港に来たのは初めて。水素燃料旅客船「HANARIA（ハナリア）」の前で記念撮影を行った関係者ら（2025年11月27日午後、神戸港 新港第1突堤）HANARI