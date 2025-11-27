27日午前、埼玉県川口市の住宅で火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。死亡したのは火事のあと連絡が取れない住人の男性とみて、警察は身元の特定を急いでいます。警察などによりますと、27日午前11時前、川口市榛松で「火と黒煙が出ている」と近所で働く男性から110番通報がありました。この火事で火元とみられる3階建て住宅が全焼しましたが、火はおよそ40分後にほぼ消し止められたということです。また焼け跡からは