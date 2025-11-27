タレントの村重杏奈（27歳）が、11月26日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。「芸能界の太陽だと思っているので。暗いニュースが続くと、村重の明るいニュースで明るくしたいなと思っているタイプ」と語った。村重杏奈がゲストの1人として番組に出演し、SNSでの発言がニュースになるが、「騒ぎになって欲しいです。どんちゃん騒ぎ。村重でどんちゃん騒ぎして欲しい」と、どのような形であれニュ