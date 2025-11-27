◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節(日本時間26日〜27日)36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。首位バイエルンは、2位アーセナルとの頂上対決に敗れ、3位転落。一方、アーセナルが唯一の5連勝を飾り首位に躍り出ました。そのほか上位では、3位インテルがアトレチコ マドリードに競り負け4位に