NiziUのリクが、多彩な魅力でファンの心を射止めた。【写真】リマ、食事姿が「可愛すぎる」と話題リクは最近、NiziUの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、さまざまなステージ衣装を身にまとったリクの姿が収められている。鮮やかなオレンジヘアにブルーのカラーコンタクトを合わせたスタイリングは、リクの華やかで可憐な魅力を引き立てている。柔らかな微笑みを浮かべたカットや、首を傾けな