「三河一色うなぎ」のブランドで知られる、愛知県西尾市の鶴城小学校。11月17日の給食のメインは、ウナギの混ぜご飯でした。 【写真を見る】｢ウナギ1匹から2食分を｣ 生産者側も努力続けるも…輸入頼みの日本どうなる？国際規制の採決結果は｢否決｣ 西尾市では2021年から年に一度、ウナギを使った給食がスペシャルメニューとして、市内の小中学校で提供されています。 西尾市では、地元の「食」に興味をもってもらおうと、