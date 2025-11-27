２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７．８５ポイント（０．０７％）高の２５９４５．９３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２．５０ポイント（０．０３％）高の９１６４．８７ポイントと小幅ながら４日続伸した。売買代金は２０４７億２８１０万香港ドル（約４兆１１２９億円）となっている（２６日は２０７０億７７５０万香港ドル）。中国の政策に対す