Image: Amazon 小さくて大容量でライトニングケーブルでも使えるモバイルバッテリーを探しているなら、PHILIPSの小型モバイルバッテリーはいかがでしょうか。 Philips モバイルバッテリー 20000mAh Lightning type-c ケーブル内蔵 4,980円 Amazonで見るPR 9.5cmx7.25cmx3.25cmという手のひらサイズでありながら、20,000mAhという大容量！ 通常価格5,980円の