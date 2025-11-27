サイバー攻撃によるシステム障害が続くアサヒグループホールディングスは、問題が発生してから初めて会見を開き、社長が謝罪しました。【映像】アサヒGHD社長が謝罪「9月29日に発生いたしましたシステム障害によりまして、多くのお客様、関係先の皆様に多大なるご迷惑をおかけしていることを心よりおわび申し上げます。引き続き制限が残る配送のリードタイムにつきましては、2月までに通常化させることで物流業務全体の正常化を