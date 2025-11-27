東京デフリンピックのサッカー男子で銀メダルを獲得し、報告会で心境を語る日本代表主将の松元卓巳＝27日、東京都文京区東京デフリンピックで男女とも初のメダルとなる「銀」を獲得したサッカー日本代表が27日、東京都内で報告会を開き、男子主将のGK松元卓巳は「この結果に納得している選手はいない。まずは2年後の世界選手権（オーストラリア）での世界一を目指し、再スタートしたい」と決意を新たにした。女子主将のGK伊東