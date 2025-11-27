第54回三井ゴールデン・グラブ賞表彰式が27日に開催。ゴールデン・グラブ賞を受賞した楽天の辰己涼介選手が心境を明かしました。今回で5年連続受賞となる辰己選手。「とてつもないことなので、もう受賞を聞いたときはめちゃくちゃうれしかったですね」と喜びを見せました。また、兵庫県立社高校の先輩にあたる阪神の近本光司選手も5年連続で受賞したことについては「奇跡でしょ」と切り出し、「現役で社高校出身は2人やと思うので