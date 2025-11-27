プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に行われロッテの西川史礁選手が2025年度最優秀新人賞を受賞しました。今季108試合に出場、117安打、3本塁打、37打点、打率.281をマークしました。ロッテからの選出は2014年度の石川歩投手以来11年ぶり、外野手での選出は球団初の快挙となります。24年度は西武の武内夏暉投手が受賞。最下位と苦しむ西武の中で10勝6敗、リーグ2位の防御率2.17をマークして