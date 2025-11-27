「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が27日までにインスタグラムを更新。祖父母の死去を報告した。ストーリーズを更新し、祖父母の遺影を前にする写真を公開。「心の整理がつきましたので、皆さんにご報告させていただきます。おじいちゃんが亡くなり、その3日後におばあちゃんも旅立ちました」と報告した。「生前の2人は本当に仲が良く、支え合いながら生きてきた夫婦でした。