「ディズニーストア」は、11月28日（金）から、ディズニー映画最新作『ズートピア2』よりインスパイアされた新コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。【写真】新キャラクターのグッズも！新作コレクション一覧■カラフルでポップなデザイン今回発売されるのは、作品らしさが詰まったカラフルでポップな色使いで、『ズートピア』の魅