佐賀北署は27日、佐賀市の40代女性が警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金200万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、20日、被害者の携帯に警察官を名乗る男から電話があった。「詐欺グループの犯人を逮捕しました」「犯人の家を家宅捜索したところ、数百枚のカードが出てきて、あなた名義の銀行カードが出てきました」「捜査に協力しなければ、逮捕令状が出るかもしれません」などと言われ