元プロボクサーの内山高志氏が、YouTubeチャンネル『内山高志KOチャンネル』で25日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合前に、那須川の父親と交わした会話を明かした。那須川天心○那須川天心の父親と会場の前でバッタリ内山氏は「(天心選手は)やっぱりすごいですよ。これだけ盛り上がるのって、彼がいるからっていうのもあると思う」と賛辞を贈ったあと、「気まずいことにね、会場前で天心選手のお父さんにお会い