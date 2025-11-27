食卓の定番・煮ものですが、平日の夕食にじっくり煮込んで味をしみこませるのは大変ですよね。そこでおすすめなのが、料理研究家・上田淳子さん流の作り方。おうちでささっと作る煮ものは〈味しみ〉ではなく、〈濃い煮汁をまとわせる〉のがポイントなんです！今回ご紹介するのは『れんこんの中華風そぼろ煮』。しっかり味＆こくたっぷりのそぼろがシャキシャキのれんこんにからまって、ごはんのお供にぴったり。ぜひ作ってみて！『