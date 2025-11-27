広島県は今シーズン初めて、インフルエンザ警報を出しました。 感染対策の徹底を呼びかけています。 県は定点の医療機関からの患者数の報告が３０・０９人となり、基準値の３０人を超えたとして、27日、インフルエンザ警報を発令しました。 今シーズン初めての発令で、昨シーズンより１カ月ほど早く、過去１０年でみても２番目に早いということです。 広島市と東広島市、竹原市、大崎上島町で特に患者数が増