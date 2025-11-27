落語家・立川談四楼（74）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、弟弟子である落語家・立川志らく（62）の発言が物議を醸している件について言及した。志らくは24日放送のTBS「ひるおび」にて、台湾有事を巡る高市氏の発言について「最悪を想定して集団的自衛権をと言って。総理大臣になって高らかにそれを言ったわけでもなく、安倍政権のころから繰り返し言っていること。それを立憲が引っ張り出させた」と持論を展開。