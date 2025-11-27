無限パリパリ春巻き【画像で確認】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第6話を観て小籠包気分になった人のために！「小籠包気分を味わえる」レシピSNSで共感の声が殺到している、今秋話題のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系・火曜22時）。出された手料理にいちいちケチをつけるような男だった勝男が、回を追うごとに成長していく姿がほほえましく、「勝男がかわいすぎる」「勝男が愛しい」とSNSでも大反響。火曜日にな