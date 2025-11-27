福岡地裁在外選挙人名簿に登録せず出国し昨年の帰国翌月に公示、投開票された衆院選に投票できなかった大学教授が、選挙人名簿登録に転入から3カ月以上の経過が必要とした公選法の規定は憲法違反だとして、国に330万円の損害賠償を求め福岡地裁に27日、提訴した。原告は国際法を専門とする西南学院大（福岡市）の佐古田彰教授（60）。訴状によると、2023年9月、研究のため地中海の島国マルタに出国。1年の滞在期間中に国政選挙