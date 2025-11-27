27日午後、茨城県日立市の住宅から火が出て約4時間経った今も消火活動が行われています。周りの住宅など7棟にも燃え移っているということです。【画像】消火活動の様子空一面が灰色の煙に覆われています。消防隊員が火が出ている住宅に近づき放水していますが、勢いは弱まることなく燃え続けています。警察などによりますと、27日午後1時過ぎ、日立市鮎川町で「隣が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。ポ