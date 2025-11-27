自民党の小泉進次郎防衛相らがそれぞれ代表を務める神奈川県の計15の党支部が、国の事業を請け負った横浜市の事業者から、昨年の衆院選期間中に各10万〜30万円の寄付を受けていたことが27日、政治資金収支報告書で分かった。